MILAN ROMA ROJO / E' stato accostato in estate a Milan e Roma, corteggiato anche dall'Everton: alla fine Marcos Rojo è rimasto al Manchester United anche se non sta trovando molto spazio in questo inizio di stagione.

Una situazione che ha spinto il difensore argentino a mettere in chiaro le cose in vista di gennaio e di una possibile cessione: "Per giocare in Nazionale, devi giocare nel tuo club è chiaro. E' difficile andare via quando giochi in un grande club. C'è stata la possibilità di andare all'Everton ma per scelta del club e del tecnico non si è concretizzato il trasferimento. Ora combatterò fino a dicembre ma se non giocherò, cercherò di andare via. Le qualificazioni mondiali e la Copa America sono in arrivo e voglio esserci. Non voglio uscire di nuovo dal giro della Nazionale: voglio giocarmi tutte le mie carte per esserci".