Calciomercato Juventus, Tebas: "Rivogliamo Ronaldo e Mourinho"

CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO MOURINHO - Uno come Cristiano Ronaldo è difficile da sostituire. Lo sa bene il Real Madrid che nella prima stagione senza l'attaccante portoghese è uscita agli ottavi di finale di Champions League dopo averne vinte tre di fila. Ma i tifosi delle 'Merengues' non sono gli unici a rimpiangere la partenza di CR7 verso la Juventus: persino il presidente della Liga spagnola senta la sua mancanza.

Per le altre notizie di calciomercato Clicca Qui! "Vorrei che Cristiano Ronaldo tornasse - ha detto Javierai microfoni dell'emittente 'Canal 11' - Pensavo che la sua partenza avrebbe influito di più ad essere onesto. In ogni caso, preferisco un campionato con Ronaldo piuttosto di uno senza. Vorrei anche il ritorno di Josésulla panchina di una squadra della: è un grande allenatore ed un grande nome per promuovere il nostro campionato".