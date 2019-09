Genoa, Kamada: "Pensavo fosse fatta, ecco perché è saltata"

CALCIOMERCATO GENOA KAMADA - Il Genoa è stato molto vicino a prendere un altro calciatore giapponese dopo Miura negli anni '90 dello scorso secolo. Ma la trattativa per portare in Liguria Daichi Kamada alla fine non è andata in porto.

A spiegare come sono andate le cose è stato lo stesso 23enne centrocampista offensivo nipponico ai microfoni della 'Bild': "E' arrivata un'offerta concreta da parte del Genoa e avevo anche avuto dei colloqui con loro: pensavo che sarei andato lì. Dopo aver parlato con il tecnico, però, tutto mi è stato chiaro: sarei rimasto all'".