p>ROMANIA SPAGNA LUIS ENRIQUE / Increscioso episodio avvenuto a Bucarest prima del fischio d'inizio di, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020: qualche fischio, accompagnato anche da cori, è partito dalle frange più radicali del tifo rumeno durante il minuto di silenzio per commemorare Xana, la figlia di- ex ct delle Furie Rosse - scomparsa qualche giorno fa a causa di un osteosarcoma. Immediata la reazione di quasi tutto lo stadio che ha zittito i contestatori e tributato un lungo applauso alla piccola.