CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO/ Intervenuto ai microfoni del canale 'De Sola', Gabigol, attaccante classe 1996 dell'Inter in prestito al Flamengo, ha parlato del suo futuro: "Il sogno di ogni giocatore è quello di giocare in un club europeo blasonato, ma mi trovo bene anche qui in Brasile. Sono molto fecile con il Flamengo e non ho fretta di andarmene".

Gabigol ha poi aggiunto: "Il mio cuore è diviso a metà, da una parte c'è proprio il Flamengo e dall'altra il Santos, club al quale devo dire soltanto grazie. E' un passaggio che mi resterà per tutta la vita, adoro giocare per questi colori e farlo al Maracanà, anche quando non scendo in campo, sono lì a tifare con il pubblico".