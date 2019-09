Calciomercato, Bielik svela l'offerta del Milan

CALCIOMERCATO MILAN BIELIK - E' stata un'estate difficile per il Milan sul mercato. Dopo essere stato sanzionato dalla Uefa con l'esclusione dall'Europa League, il club meneghino non ha potuto fare investimenti importanti per non incappare in altre sanzioni legate al fair play finanziario. E così i rossoneri hanno visto sfumare diversi obiettivi.

Tra questi c'è anche Krystian, 21enne difensore centrale polacco passato dall'al Derby ad agosto. "Prima dell'Europeo Under 21 è emersa l'offerta del Milan, ma poi non se ne è fatto nulla - confessa il diretto interessato ai microfoni di 'Sportowe Fakty' - Speravo chemi desse una chance, ma ho capito che non rientravo nei suoi piani. In molti erano interessati a me, ma solo ilpoteva spendere la cifra chiesta dai Gunners".