REAL MADRID BALE / Prima le voci su un ritorno in Premier League, poi le sirene su un possibile sbarco in Cina. Nonostante gli screzi con Zidane alla fine Gareth Bale è rimasto al Real Madrid, con il gallese che si toglie qualche sassolino dalla scarpa dal ritiro della nazionale: "Sto giocando ma non posso dire di essere felice.

Il cambio di rotta sul mio futuro mi ha sorpreso, durante il ritiro sono rimasto concentrato per fare bene senza sapere dove sarei andato. Devo restare professionale e fare il massimo in ogni occasione - le parole di Bale riportate da 'Sky Sports UK' - La scorsa stagione è stata dura per tutti, forse mi hanno colpevolizzato più di altri. Non è stato giusto a mio parere, però non gli ho prestato molta attenzione".