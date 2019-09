Urbano Cairo, a margine della conferenza di Simone Verdi, è tornato a parlare di Nkoulou. Il numero uno del Torino cerca di far chiarezza: "Avevo avuto la parola per essere ceduto? Non c'era nessuna parola - esordisce ai microfoni di 'Sky Sport' - Il giocatore era stato richiesto dal Siviglia la passata stagione e mi aveva chiesto di andar via ma non potevo... In questo mercato se avessimo ricevuto un'offerta importante l'avremmo ceduto ma non potevamo cederlo ad un'avversaria concorrente. 'Ti venderò se arriva un'offerta adeguata al tuo valore' e l'offerta giusta non è arrivata, era questa la mezza promessa fatta. Nkoulou sa cosa deve fare, il fatto che abbia detto che non aveva la testa per giocare è una cosa molto grave"