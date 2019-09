JUVENTUS DYBALA TOTTENHAM / Paulo Dybala è stato al centro dei rumors di mercato per tutta l'estate.

Prima è sfumato il passaggio in Premier League cone soprattuttoin pressing sulla 'Joya', poi il mancato assalto del

Il numero dieci della Juventus è rimasto così alla corte di Maurizio Sarri ma il suo futuro resta tutto da decifrare. E già per gennaio - scrive il 'Daily Mail' - potrebbe essere nuovamente la Premier a corteggiare l'ex Palermo. Il Tottenham infatti non avrebbe allentato l'interesse per Dybala e alla riapertura del mercato potrebbe recapitare alla Juve un assegno da oltre 80 milioni di euro, superiore rispetto all'offerta delle scorse settimane.