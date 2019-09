PSG WANDA NARA ICARDI / Wanda Nara ha voluto fare chiarezza rispetto ad alcune dichiarazioni rilasciate ieri ai media argentini.

Il trasferimento a Parigi di Maurocontinua a tenere inevitabilmente banco, con le parole della moglie-agente dell'ex attaccante dell'che non era passate inosservate: "«Per me il PSG è l'opzione peggiore. Ma ho pensato a lui, c'erano anche squadre di Serie A". Poche ore dopo, tramite Twitter, Wanda Nara ha voluto puntualizzare: "'Ilera la miglior opzione per Mauro e per quello la abbiamo accettata. Anche se sarà più impegnativa, è in assoluto un top club che rende orgogliosa la famiglia» la mia unica dichiarazione grazie", ha postato sul social network.