ROMA SMALLING FUTURO / Giornata di presentazione in casa Roma. A Trigoria parla Smalling, nuovo rinforzo proveniente dal Manchester United in prestito: "La Roma è tra le favorite per vincere l'Europa League - ammette in conferenza stampa il centrale - La Serie A è sempre stata un obiettivo, poter abbinare i punti di forza di Premier e Serie A è una grande opportunità di crescita. Amo le sfide, non mi piace avere rimpianti nella vita. Roma è una sfida stimolante e voglio dimostrare al nuovo club che non ha sbagliato. Futuro? Adesso voglio concentrarmi sulla prossima partita e capire i metodi del mister.

A fine stagione poi vedremo se tutto sarà andato bene e il club sarà soddisfatto sarei contento di rimanere".

RAZZISMO - "E' un fenomeno da estirpare ma è un problema che c'è nel mondo non solo in Italia, i giovani devono iniziare a ragionare in maniera diversa".

SI ALLA ROMA -"Quando ho parlato con il club, non ho avuto alcun dubbio ad accettare questa proposta. Ho sempre sentito parlare benissimo di Roma e dell'Italia e non vedo l'ora di cominciare ad assaporare tutto questo".

POCHI INGLESI IN ITALIA - "E' vero ma personalmente ho avuto sempre questo desiderio di giocare all'estero, in un grande club come la Roma"