JUVENTUS RAMSEY / Come a Parma, anche contro il Napoli la Juventus non ha potuto utilizzare Aaron Ramsey. Il gallese non è al meglio della condizione, complice l'infortunio muscolare di marzo quando ancora vestiva la maglia dell'Arsenal e una fastidiosa lombalgia accusata nelle ultime settimane.

Il 29enne centrocampista è sceso in campo finora solamente qualche minuto nell'amichevole pre-campionato contro la Triestina.

Ramsey scalpita dalla Continassa, svuotata dalla parentesi delle Nazionali. L'ex Arsenal cerca di trovare la forma migliore e per Maurizio Sarri giorno dopo giorno arrivano segnali positivi dal giocatore. Ramsey ieri è andato a segno nella partitella in famiglia dove sono stati aggregati anche Under 23 e Primavera, con il chiaro intento di strappare una convocazione già alla ripresa del campionato nella trasferta contro la Fiorentina. Dall'ambiente bianconero filtra fiducia per le condizioni del gallese, come dimostra anche l'inserimento nella lista per la fase a giorni di Champions League.