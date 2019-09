ARMENIA ITALIA KARAPETIAN BONUCCI / Fa discutere in Armenia e non solo l'espulsione di Aleksandre Karapetian. Il calciatore, che ha ricevuto il rosso dopo un contatto di gioco con Bonucci, ha attaccato proprio il difensore della Juventus.

Il centrale dell'è stato accusato, da più parti, di aver simulato: l'arbitro ha espulso Karapetian avendo visto una gomitata e Bonucci, rimanendo per terra diversi secondi, ha lasciato intendere di aver ricevuto il colpo. Le critiche sono così piovute addosso allo juventino soprattutto dopo aver rivisto le immagini; l'attaccante dell'Armenia ha così attaccato Bonucci sui social: "Ho grande rispetto per ciò che hai raggiunto in carriera, ma questo è vergognoso".