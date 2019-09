JUVENTUS RUGANI / Tante voci sul suo conto, ma alla fine Daniele Rugani è rimasto alla corte del mentore Sarri anche complice il grave infortunio al ginocchio di capitan Chiellini.

Laha preferito togliere dal mercato il difensore italiano, anche su input del nuovo tecnico bianconero.

Stando a 'Tuttosport' è probabile che la dirigenza della Continassa confermi Rugani per tutta la stagione, senza operare in entrata nel ruolo. Chiellini rientrerà infatti non prima di marzo-aprile, con Sarri che preferirebbe affidarsi ad elementi integrati nel gruppo e che già conosce. Difficile quindi una partenza nella finestra invernale per l'ex Empoli, che almeno fino a giugno dovrebbe continuare ad indossare la maglia bianconera.