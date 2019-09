Euro 2020, la situazione dei gironi: l'Italia si qualifica se...

QUALIFICAZIONI EURO 2020 - La vittoria di ieri sul campo dell'Armenia ha permesso all'Italia di chiudere a punteggio pieno il girone di andata del gruppo J di qualificazione ad Euro2020. Un risultato che avvicina di molto la Nazionale di Roberto Mancini al traguardo della fase finale della manifestazione continentale. Domenica si torna in campo, ancora in trasferta, contro la Finlandia seconda in classifica, battuta a marzo 2-0. Per ottenere la qualificazione aritmetica a prescindere dai risultati delle altre, agli Azzurri nel girone di ritorno basterebbe conquistare due vittorie e due pareggi. Non ci sono combinazioni che permetterebbero all'Italia di strappare il pass per gli Europei già nel prossimo turno, ma qualora arrivasse il sesto successo di fila al 'Rotina Stadion' di Tampere ed in contemporanea finisse in parità la sfida tra l'Armenia e la Bosnia, allora la squadra di Mancini avrebbe il primo match point già alla settima giornata in programma il prossimo 12 ottobre in casa contro la Grecia.

Euro2020, da Spagna e Germania ad Olanda e Francia: il punto sui gironi

Per quanto riguarda gli altri raggruppamenti, la Spagna è nella stessa situazione dell'Italia: ha chiuso il girone di andata a pieni punti ed in quello di ritorno sarà sufficiente fare due vittorie e due pareggi per andare avanti. Le altre Nazionali a punteggio pieno sono il Belgio, che oggi affronta il modesto San Marino nell'ultimo turno di andata; la Polonia, che stasera fa visita alla Slovenia; l'Inghilterra, che a causa degli impegni in Nations League ha disputato soltanto due gare; l'Irlanda del Nord e la Germania che sono inserite nel medesimo gruppo: la 'Green & White Army' oggi riposa, mentre i tedeschi se la vedranno con l'Olanda già superata all'andata in trasferta.

Proprio gli Oranje di Koeman, tra le big, sono la Nazionale che rischia di più. In caso di ulteriore sconfitta contro la formazione di Low, non resterebbe che vincere tutte le gare rimanenti e sperare che Germania e Nord Irlanda non facciano il 'biscotto' all'ultima giornata.

Euro2020, le classifiche dei gironi e il prossimo turno

Non è messa benissimo nemmeno lacampione del mondo che condivide il primo posto del gruppo H con Turchia e Islanda: soltanto due però potranno andare ad Euro2020 . E che dire dei campioni d'Europa in carica del? Due pareggi in due partite per Cristiano Ronaldo e compagni hanno complicato il cammino dei lusitani, che si trovano con 8 punti di ritardo dall'Ucraina capolista, seppur con due gare in meno. Calciomercato.it vi propone il punto della situazione dei vari gironi.

Classifica Gruppo A: Inghilterra punti 6 (in 2 partite), Repubblica Ceca 6 (3), Kosovo 5 (3), Montenegro 2 (4), Bulgaria 2 (4).

Prossimo turno (domani): Kosovo-Repubblica Ceca, Inghilterra-Bulgaria.

Classifica Gruppo B: Ucraina punti 10 (in 4 partite), Lussemburgo 4 (4), Serbia 4 (3), Portogallo 2 (2), Lituania 1 (3).

Prossimo turno (domani): Lituania-Ucraina, Serbia-Portogallo.

Classifica Gruppo C: Irlanda del Nord 12 (in 4 partite), Germania 9 (3), Olanda 3 (2), Bielorussia 0 (4), Estonia 0 (3).

Prossimo turno (oggi): Germania-Olanda, Estonia-Bielorussia.

Classifica Gruppo D: Irlanda 11 (in 5 partite), Danimarca 8 (4), Svizzera 5 (3), Georgia 3 (4), Gibilterra 0 (4).

Prossimo turno (domenica): Georgia-Danimarca, Svizzera-Gibilterra.

Classifica Gruppo E: Ungheria punti 9 (in 4 partite), Slovacchia 6 (3), Croazia 6 (3), Galles 3 (3), Azerbaigian 0 (3).

Prossimo turno (oggi): Galles-Azerbaigian, Slovacchia-Croazia.

Classifica Gruppo F: Spagna punti 15, Svezia 10, Norvegia 8, Romania 7, Malta 3, Far Oer 0.

Prossimo turno (domenica): Romania-Malta, Spagna-Far Oer, Svezia-Norvegia.

Classifica Gruppo G: Polonia punti 12 (in 4 partite), Israele 8 (5), Austria 6 (4), Macedonia 5 (5), Slovenia 5 (4), Lettonia 0 (4).

Prossimo turno (oggi): Austria-Lettonia, Slovenia-Polonia.

Classifica Gruppo H: Francia punti 9, Turchia 9, Islanda 9, Albania 6, Moldova 3, Andorra 0.

Prossimo turno (domani): Islanda-Moldova, Francia-Albania, Turchia-Andorra.

Classifica Gruppo I: Belgio punti 12, Russia 9, Kazakistan 6, Scozia 6, Cipro 3, San Marino 0.

Prossimo turno (oggi): Cipro-Kazakistan, San Marino-Belgio, Scozia-Russia.

Classifica Gruppo J: ITALIA punti 15, Finlandia 12, Bosnia 7, Armenia 6, Grecia 4, Liechtenstein 0.

Prossimo turno (domenica): Armenia-Bosnia, Finlandia-ITALIA, Grecia-Liechtenstein.