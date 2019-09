Calciomercato Juventus, colpo Eriksen: il danese ha scelto!

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN / Christian Eriksen è destinato ad infiammare il calciomercato di gennaio. Il centrocampista - salvo clamorosi colpi di scena - fra qualche mese sarà libero di trovarsi una nuova squadra.

Dall'Inghilterra arrivano conferme: il danese - come si legge sul 'Daily Express' - avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo fatta dal, che era disposta a mettere sul piatto un ricco stipendio da oltreLe intenzioni di Eriksen sono chiare: vuole una nuova esperienza, meglio se alo al. Le preferenze del calciatore - come si legge - sarebbero ricadute sulle due big spagnole ma in estate non sono arrivate offerte concrete. Sulle tracce del 27enne, come è noto, si sono così portate, Psg e Atletico Madrid. L'obiettivo è prenderlo a zero il prossimo 30 giugno. L'asta è appena iniziata.