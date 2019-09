JUVENTUS BETIS EMRE CAN / Non solo le ipotesi Barcellona o PSG.

è stato al centro delle trattative nel rush finale del mercato e anche ilavrebbe inserito il centrocampista tedesco nella lista degli obiettivi prima della chiusura della finestra estiva.

Il club spagnolo, sempre attento a tutte le opportunità che offre il calciomercato, stando a 'Radio Marca Sevilla' avrebbe lavorato sottotraccia contattando l'entourage di Emre Can e provando l'assalto fino al gong della campagna trasferimenti, fissato per la mezzanotte del 2 settembre in Spagna. Nulla da fare però per gli andalusi, che avrebbero proposto alla Juventus di prelevare il giocatore in prestito con opzione di acquisto. Formula non gradita ai bianconeri, a cui si aggiungono anche i dubbi dello stesso Emre Can nel cambiare maglia e lasciare Torino. Il Real Betis potrebbe riprovare però un nuovo assalto a gennaio, con l'ex Liverpool al momento escluso dalla lista per la fase a gironi di Champions League dai campioni d'Italia.