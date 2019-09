CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN MANDZUKIC MANCHESTER UNITED DE GEA MATIC BAILLY - Fuori dalla lista Champions, Mario Mandzukic e Emre Can sembrano pronti a lasciare la Juventus entro gennaio. Per il primo esiste ancora la possibilità di trasferirsi in Qatar entro il 30 settembre, con l'Al-Gharafa molto interessato. Per il secondo, le offerte sembrano non mancare e, se la situazione non dovesse cambiare, potrebbe decidere di lasciare il club bianconero dopo un anno e mezzo.

E, secondo 'Don Balon', i soldi che potrebbe arrivare da queste due cessioni, potrebbero essere investiti nella prossima sessione di. Nel mirino ci sarebbero tre giocatori del: il portiere David, in scadenza di contratto nel giugno 2020, il difensore Erice il centrocampista Nemanja. Per questa operazione, riporta il media spagnolo, la società del presidentepotrebbe mettere sul tavolo ben 140 milioni di euro. Una cifra decisamente importante, soprattutto per il mercato di gennaio, che difficilmente la Juve spenderà. Staremo a vedere.