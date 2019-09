BENFICA TAARABT MILAN / Adel Taarabt è uno dei punti fermi del Benfica. Il suo passato però, che lo ha visto vestire anche le maglie dil Milan e Genoa, non è stato facile. Ad ammetterlo è stato il diretto interessato ai microfoni di 'abola.pt': "La mia carriera è cominciata a 17 anni ma per diverso tempo ho attraversato l'inferno.

Ora ho la mente lucida: non ho mai lavorato così duramente per essere ad alti livelli. La stampa non si è resa conto del suo impatto sulla mia carriera e sulla mia famiglia". In Serie A il marocchino non ha lasciato un grandissimo ricodo: nelle 42 apparizioni disputate infatti, il classe '89 ha realizzato 6 gol e 7 assist.

