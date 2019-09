Juventus, anche United e Arsenal su Meunier

CALCIOMERCATO JUVENTUS MEUNIER PSG UNITED ARSENAL - Negli ultimi due giorni della sessione di mercato che si è conclusa il 2 settembre scorso, si è parlato di un possibile scambio tra Mattia De Sciglio e Thomas Meunier, ma l'operazione non è poi andata in porto.

L'esterno destro delè, però, in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e potrebbe rappresentare un'opzione interessante per la, sempre attenta ai parametro zero, anche per la prossima stagione. Ma i bianconeri, riporta il 'Sun', dovranno guardarsi dalla concorrenza diche potrebbero anticipare la concorrenza e tentare l'assalto anche a gennaio per il 27enne calciatore belga.