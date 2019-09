CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN ARSENAL - Henrikh Mkhitaryan è stato l'ultimo colpo della Roma nella giornata finale della sessione estiva del calciomercato.

Grande protagonista ieri con la suacontro l'di Roberto, il 30enne fantasista è approdato in giallorosso in prestito secco dall'con la promessa di riparlare del futuro alla fine della stagione in corso. "Prima bisognerà vedere come andra la mia esperienza alla Roma - le sue parole a 'VBET News' riportate dal 'Mirror' - Alla fine della stagione penso che potremo parlare della possibilità di restare o di andare altrove, non lo so. Ora non posso parlare del futuro, è meglio concentrarsi sulle prossime partite. Sono pronto a giocare in tutte le posizioni e sono pronto ad aiutare la squadra, perché il club è fantastico".