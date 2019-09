CALCIOMERCATO ICARDI INTER PSG WANDA NARA / Il trasferimento di Icardi al PSG ha fornito l'assist alla moglie-agente dell'attaccante, Wanda Nara, per dire la sua sulla situazione che ha riguardato il marito durante l'ultimo periodo con la maglia nerazzurra: "Mi hanno accusata - ha dichiarato al 'Corriere della Sera' - di far del male a mio marito, il padre dei miei figli. Come posso non volergli bene? Con l'Inter non è un divorzio: è come quando due fidanzati si prendono una pausa per riflettere".

SUL RITORNO DI ICARDI ALL'INTER - "Non si poteva rifiutare il PSG: è una squadra ricca di stelle. A fine stagione vedremo: alla fine le scelte le fa lui".

SUI RAPPORTI TRA ICARDI E L'INTER - "I rapporti si sono rovinati a causa dei diversi malintesi. A Icardi è rimasta la voglia di giocare con l'Inter e l'amore per il club. Ci siamo separati con un rapporti ricucito.

L'Inter doveva cedere Mauro ma lui, da capitano, non avrebbe mai accettato di lasciare il club: è stata tutta una strategia per venderlo".

SUL PERCHE' DELLA FASCIA DA CAPITANO TOLTA A ICARDI - "Hanno detto di averlo fatto per venderlo. A gennaio Icardi aveva rifiutato un'altra squadra. I rapporti si sono incrinati perché lui non voleva lasciare l'Inter".

SULLA TRATTATIVA CON LA JUVENTUS E LO SCAMBIO CON HIGUAIN A GENNAIO - "Il nome della squadra non lo dirò. Il giocatore è venuto a Milano ma non all'Inter. Se il club avesse parlato chieramente le cose sarebbero state diverse".

SUI RAPPORTI TRA ICARDI E I CROATI - "Sui rapporti tra Icardi, Brozovic e Perisic è stato gonfiato tutto: sono sempre stati cordiali. Uno di loro è il mio vicino".

SUI RAPPORTI CON MAROTTA - "Marotta deve badare ai conti. Alla fine si vedrà chi ha fatto bene: avevo 15 offerte per Mauro e Marotta lo sapeva".

SUL NO DI ICARDI ALLA JUVE E SUL POSSIBILE SCAMBIO CON DYBALA - "Non sarebbe mai andato alla Juventus, era il capitano dell'Inter. Con Paratici i rapporti sono cordiali, lui si è interessato. Il rapporto continuerà".

SUL FUTURO DI ICARDI - "Gli piace l'Italia e credo che tornerà ma non so né come né dove. L'Inter rimane la sua priorità".