CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA MANDZUKIC / Futuro da definire per alcuni campioni della Juventus. Il mercato estivo ha consegnato a Sarri una rosa mlto ampia, fattore che ha costretto il tecnico a far regredire elementi importanti nelle sue gerarchie. Tra questi c'è Mandzukic, entrato nel mirino dell'Al-Gharafa, società qatariota che tratta coi bianconeri: richiesta da 10/12 milioni di euro, ma i gialloblu non vorrebbero andare oltre i 5 milioni per il cartellino per poi presentare a Mandzukic un'offerta sostanziosa e convincerlo; c'è tempo fino al 30 settembre per trovare un'intesa.

Tuttavia, non c'è solo il croato tra le questioni calde: clicca qui per restare aggiornato.

Nei giorni scorsi, Emre Can ha esposto la sua delusione per le scelte di Sarri sulla lista Champions, segnale sui suoi malumori che potrebbero portarlo all'addio già a gennaio, quando potrebbe essere imbastito uno scambio col Barcellona per Rakitic. Discorso simile anche per Dybala che, secondo 'Tuttosport', è fermo a un bivio: provare a convincere Sarri nel ruolo da centravanti oppure accettare gli interessi di United, Tottenham e PSG, che potrebbero tornare alla carica in inverno.