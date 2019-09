Inter, da Handanovic a Lautaro: Marotta lavora ai rinnovi

CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC D'AMBROSIO LAUTARO / Chiuso il calciomercato, per l'Inter ora è tempo di dedicarsi ai rinnovi contrattuali. La dirigenza nerazzurra infatti non ha intenzione di lasciare nulla al caso e si sarebbe già messa al lavoro per blindare i calciatori più rappresentativi e più apprezzati dal tecnico Antonio Conte.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' la prima operazione di rinnovo che dovrebbe essere ufficializzata è quella legata a, pronto a rimanere in nerazzurro fino al 2022 e per il quale manca solo l'annuncio.

Successivamente il club si dedicherà ad Samir Handanovic e Lautaro Martinez. Il portiere è un punto fermo della società, gode della stima di Antonio Conte e dovrebbe rimanere fino al 2022, allungando così di un anno l'attuale accordo. All'argentino invece dovrebbe essere corrisposto uno stipendio superiore al milione e mezzo attualmente percepito fino al 2023.