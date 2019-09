CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MBAPPE SALAH / La Juventus non pone limiti alle sue ambizioni. Entrata stabilmente ai vertici del calcio mondiale ormai da anni, la società di Agnelli, nelle ultime estati, è salita alla ribalta per i costosi acquisti di Cristiano Ronaldo e de Ligt.

Un segnale sulle capacità economiche del club che, riporta 'Tuttosport', avrebbe tre candidati principali per il colpaccio della prossima estate: clicca qui per restare aggiornato.

Se la suggestiva ipotesi Neymar, rimasto al PSG nonostante la sua volontà di partire, non si è concretizzata, diversamente potrebbe andare per altri nomi al vaglio già da tempo. Il candidato più concreto a diventare il super rinforzo della prossima estate sarebbe Paul Pogba, cercato invano già nei mesi scorsi, quando aveva manifestato l'intenzione di cambiare club: inutili gli assalti del Real Madrid questa estate, tutto sembra rimandato di un anno, quando i bianconeri potrebbero tornare alla carica con più forza. Altra ipotesi clamorosa è quella che riguarda una trattativa col PSG per Kylian Mbappe, per il quale, secondo il quotidiano, è più probabile che la corsa si scateni nel 2021 o nel 2022. Infine, l'altro grande nome bianconero per il 2020 è l'ex romanista Salah, ora al Liverpool, società che in futuro potrebbe aprire alla sua cessione.