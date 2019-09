REAL MADRID NEYMAR JAMES BALE NAVAS PSG / L'affare Neymar ha tenuto banco in questi mesi estivi di calciomercato, con i continui botta e sisposta tra il Barcellona e il Real Madrid, con la Juventus a osservare nelle retrovie. Si è parlato dell'offerta dei bianconeri con 100 milioni più un calciatore, ma i Blancos avevano messo sul piatto una proposta decisamente più sostanziosa e allettante.

Come riporta la 'BBC', infatti, Perez ha fatto recapitare al PSG un'offerta da 100 milioni di euro più i cartellini di James Rodriguez, Keylor Navas (che poi è arrivato comunque in Ligue 1) e Gareth Bale. Tre giocatori graditi ai francesi, a cui però è bastato dare un'occhiata all'ingaggio dello stesso Bale per declinare. Inoltre, il gallese non avrebbe accettato la destinazione e - probabilmente - la trattativa così impostata sarebbe sfumata. Il Real Madrid avrebbe poi fatto trapelare di non essere realmente interessato a Neymar.