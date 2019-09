INTER WANDA NARA PSG ICARDI BOCA JUNIORS/ Intervenuta ai microfoni di 'Morfi, todos a la mesa', Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, ha parlato del trasferimento del centravanti di Rosario: "Sarei contenta se Mauro giocasse al Boca Juniors un giorno. Sarebbe stato bello vivere la gravidanza con mia sorella, ed è sempre bello tornare nel mio paese".

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Wanda Nara ha poi aggiunto: "Dal Boca Juniors però non sono arrivate proposte concrete, il fatto di aver atteso fino all'ultimo è perché c'era un asso nella manica. Nessuno però sapeva di questa possibilità. Mauro ha fatto una piccola valigia e alterneremo la nostra vita fra Parigi e Milano. Certo, per me il PSG è l'opzione peggiore, significa essere sempre in viaggio, ma ho pensato a lui, anche se c'erano delle squadre di Serie A su di lui".

Infine, la moglie e procuratrice di Icardi ha concluso: "Maxi Lopez e Neymar? Voglio pensare che sia stata una semplice coincidenza".