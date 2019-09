DE PAUL INTERVISTA DE ROSSI UDINESE ROMA / Rodrigo De Paul è stato al centro delle voci di calciomercato in Italia, con Roma e Fiorentina che ci hanno provato negli ultimi giorni. Il trequartista argentino in forza all'Udinese ha chiuso la pagina mercato e ora si è rituffato in nazionale, con l'Albiceleste che sarà impegnata contro il Cile in amichevole. Il classe '94 ha parlato dal ritiro della selezione allenata da Scaloni, riservando parole al miele per un italiano che sta attirando grandi attenzioni in Argentina come Daniele De Rossi. "Ha qualità enormi, l'ho affrontato tante volte in Serie A.

È un giocatore differente, per quanto possa essere avanti con gli anni, ci sono cose che non si perdono come l'esperienza", ha detto a 'ESPN'.

De Paul ammira l'ex capitano giallorosso: "Gioca a un tocco, vede cose che gli altri non vedono. Alla Roma passava tutto per i suoi piedi e al Boca succederà presto". Infine sulle parole di Leo Messi che gli sono costate una squalifica dalla CONMEBOL: "Ha avuto più risonanza per il fatto che abbia detto lui certe cose. Si è sacrificato per tutti, per il gruppo, ed è una cosa inestimabile, vale più di ogni cosa. Ha messo il gruppo davanti a tutto, ci manca".

F.I.