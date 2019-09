BRUNO FERNANDES SPORTING LISBONA REAL MADRID PRESIDENTE / Nell'intreccio di centrocampisti che sembrava dover andare in scena quest'estate, oltre a Pogba e Milinkovic-Savic, c'era anche Bruno Fernandes. Il portoghese è stato a più riprese molto vicino sia al Real Madrid che al Manchester United. Alla fine l'ex Sampdoria è rimasto allo Sporting Lisbona, che ora ha intenzione di rinnovargli anche il contratto.

A rivelarlo è stato il presidente dello Sporting, Frederico Varandas: "Il contratto sarà rivisto perché lo merita e deve essere da esempio per gli altri".

Inoltre, il numero uno del club biancoverde - ai microfoni della tv ufficiale - ha assicurato anche che Fernandes non è già in parola con nessun'altra società. Tuttavia, ha rivelato di aver rifiutatato una proposta molto seria per il centrocampista. Il riferimento era all'offerta deldi 45 milioni di euro più 20 di bonus, che sarebbero però arrivati soltanto in caso di vittoria dellae dellada parte degli Spurs.

"Erano obiettivi difficili da raggiungere, perciò abbiamo deciso di non vendere Bruno Fernandes, che ha capito la nostra decisione mostrando grande dignità e compostezza. Per questo merita il rinnovo, siamo già d'accordo con il giocatore e il suo agente", ha ammesso Varandas. Inoltre, il patron dello Sporting ha anche negato di essersi rifiutato di pagare 5 milioni di euro previsti nel contratto dello stesso Fernandes in caso la società non vesse accettato un'offerta superiore ai 35 milioni per lui. Secondo 'Record', lo stesso ex Samp avrebbe rinunciato a far valere questa clausola.



