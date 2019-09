CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE INTERVISTA / Nell'ultima sessione estiva di calciomercato il nome di Gareth Bale ha infiammato le giornate soprattutto in chiave Premier. Il gallese era stato messo alla porta da Zinedine Zidane, che poi è tornato a puntare su di lui dopo la chiusura delle trattative con l'ex Tottenham rimasto al Real Madrid. Tuttavia, la telenovela sulla sua cessione non si è chiusa qui.

"L'ultima stagione è stata difficile per tutti, mi hanno riempito di critiche più degli altri, io l'ho presa con le molle ma non è stato giusto", ha detto Bale.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L'attaccante dei Blancos non nasconde il suo umore dopo un'estate da separato in casa: "Non posso dire che sto giocando felice, ma sto giocando - ha detto a 'Sky Sports' -. Sono un professionista e do sempre tutto. Ma sono sicuro che ci saranno ancora molte turbolenze, quindi penso che dovrò parlarne con il Real Madrid e dovremo arrivare a delle conclusioni. Bale, accostato anche alla Juventus, risponde anche alle critiche: "Non le ascolto, la gente non sa di cosa parla e io non leggo niente. In ogni caso non mi hanno toccato più di tanto le voci di questa estate, ho trascorso delle bellissime vacanze e nel precampionato ho lavorato a testa bassa".

F.I.