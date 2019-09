TAVECCHIO INTER LUKAKU/ Il caso Lukaku di Cagliari ha riacceso il dibattito sul razzismo nel mondo del calcio ed in merito ha parlato anche Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo': "Avendo passato degli anni in Africa, il problema non è legato ad una questione di accoglienza, l'Italia è un paese accogliente.

La questione è che lo stadio è il rifugio dei carcerati, ci sono troppe tensioni, le persone non ha rispetto di certe problematiche".

Tavecchio ha poi aggiunto: "Questo Paese dovrebbe aprire più cultura civica, la Serie A ha fatto di tutto, così come la Federazione, che sta lavorando bene".