CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI ITALIA / L'Italia archivia col brivido il match in casa dell'Armenia e resta a punteggio pieno dopo cinque partite.

Al centro della difesa ha giocato Alessio, ormai certezza azzurra - soprattutto dopo l'infortunio di- e capitano delche però con le dichiarazioni nel postpartita ha messo in apprensione l'ambiente rossonero.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Per la sua consacrazione il centrale romano sa cosa serve: "I grandi giocatori devono giocare la Champions League, io sono giovane e devo crescere, ma sarebbe bello giocarla. Dobbiamo fare di tutto per arrivarci”. Messaggio forte e chiaro alla dirigenza del Milan, che per trattenere i suoi top player deve tornare nell'Europa dei grandi. Ai microfoni di 'Rai Sport' Romagnoli ha parlato anche del match di stasera: "Le gare diventano facili solo dopo il fischio finale. In queste partite se non si parte bene si rischiano brutte figure. L'assenza di Chiellini si sente, è un giocatore fantastico e una grande persona".

F.I.