ARMENIA ITALIA BELOTTI / Andrea Belotti, assoluto protagonista di serata con una doppietta, ha espresso tutta la propria soddisfazione per la prova individuale e di squadra sul campo dell'Armenia: "Certo che ci tengo a fare bene, per me la Nazionale è magica. Siamo tutti onorati di essere qui e quando riusciamo a fare gol è per tutta la nazione, io non voglio fermarmi.

Il numero 9? Sono contento di come sta andando in campionato e in queste qualificazioni. Io devo continuare a fare tutto quello che chiede il mister e continuare a dimostrare il mio valore. Il 9 è il mio numero e se al mister va bene lo tengo".

Sui due errori che hanno macchiato la sua prestazione comunque super: "Nella prima occasione ho strozzato la palla, mentre nella seconda non mi sono fatto trovare preparato. Le gerarchie tra i centravanti? Non è questione di vantaggio o svantaggio, siamo tutti grandissimi attaccanti, come Immobile e Lasagna. Io quando ho l'opportunità devo farmi trovare pronto e fare il mio lavoro, ovvero gol".