ARMENIA ITALIA MANCINI VERRATTI/ Intervenuto dopo la vittoria sofferta contro l'Armenia, Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha commentato ai microfoni di 'Rai Sport' i tre punti ottenuti nella sfida di qualificazione all'Europeo del 2020: "Questa sfida va analizzata da diversi punti di vista. Ormai non esistono più partite facili, l'avevo detto che sarebbe stato un match difficile, per questo non sono arrabbiato.

La sfida non è iniziata al meglio dopo la rete subita, tra l'altro la loro espulsione paradossalmente ci ha penalizzati, avevamo meno spazi". Per le ultime notizie su Euro 2020---> clicca qui!

Mancini ha poi aggiunto: "Stasera ci trovavamo di fronte a delle difficoltà oggettive, dati i 4 mesi senza ritrovarci e una condizione ancora non ottimale, soprattutto guardando i nostri avversari. Anche Chiesa e Bernardeschi hanno dato il loro massimo, ma non erano al top. Il neo è stato il giallo a Marco Verratti, ma già vi anticipo che al suo posto giocherà Stefano Sensi".