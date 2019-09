ARMENIA ITALIA JORGINHO / L'Italia vince con sofferenza sul campo dell'Armenia.

Intervistato ai microfoni di 'Rai Sport' al termine del match,ha commentato così il nuovo successo degli azzurri: "Non esistono partite facili e si è visto anche oggi. Il campo ci ha messo in difficoltà e nel primo tempo abbiamo fatto la partita che volevano loro. Poi siamo usciti alla distanza imponendo il nostro gioco e portando a casa altri tre punti importanti per la qualificazione. Nei primi 15 minuti abbiamo regalato diversi palloni e commesso tanti errori, anche per colpa del campo ma non è un alibi".