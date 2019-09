CALCIOMERCATO NAPOLI MALCUIT PSG / Con la permanenza di Hysaj, cinque terzini al momento in rosa per il Napoli. Non c'è stato spazio per il momento per Malcuit, con l'agente Bruno Satin che ha parlato a 'Radio Kiss Kiss'. "La concorrenza in un club di alto livello è normale", ha spiegato.

"Alla fine del ritiro ha avuto qualche problema fisico, ora è al 100% e vuole giocarsi il posto. Il Psg? Non c'è mai stata nessuna trattativa". Confermata l'anticipazione di Calciomercato.it del 28 agosto sulla situazione Malcuit-Psg.