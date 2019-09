Pagelle del primo tempo di Armenia-Italia: subito a segno Karapetian, pareggia il gallo Belotti.

PAGELLE PRIMO TEMPO ARMENIA ITALIA/ Al Republican Stadium di Jerevan, un'Armenia molto aggressiva sorprende l'Italia. Partono subito forte gli armeni che passano in vantaggio all'11' grazie al pallone recuperato da Barseghyan che spinge l'azione di contropiede servendo Karapetian che con un destro ad incrociare batte Donnarumma e fa 1-0. Al 27' arriva il pareggio dell'Italia, Emerson arriva sul fondo, dribbla l'avversario portandosi il pallone sul destro e disegna un cross precisso per Belotti che si fa trovare pronto a centro area e segna il gol del pareggio. Dopo solo un minuto Bernardeschi sfiora il vantaggio con un sinistro a giro da fuori che scheggia la traversa e va sul fondo. Durante il primo minuto di recupero arriva il secondo giallo per Karapetian, che salta con il gomito troppo alto e viene espulso.

Un minuto dopo grande occasione Italia con un lancio preciso diperche in acrobazia serve il galloche cicca clamorosamente il pallone. Secondo tempo che inizierà con gli azzurri in vantaggio di un uomo, ma servirà un'Italia più precisa nella ripresa per portare a casa la sesta vittoria su sei.

ARMENIA

Hayrapetyan 6

Hambardzumyan 6

Horoyan 5.5

Calisir 5.5

Hovhannisyan 6

Grigoryan 5.5

Mkrtchyan 6

Barseghyan 6.5

Ghazaryan 6.5

Mkhitaryan 6

Karapetian 6

All. Gyulbudaghyants 6

ITALIA

Donnarumma 6

Florenzi 6

Bonucci 5.5

Romagnoli 5.5

Emerson 7

Verratti 6

Jorginho 5.

Barella 5.5

Chiesa 6

Bernardeschi 6.5

Belotti 6.5

All. Mancini 6