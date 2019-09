ARMENIA ITALIA VERRATTI / Inizio di gara difficile per la nostra Nazionale in Armenia-Italia. Gli azzurri hanno subito in avvio il ritmo dei padroni di casa, subendo il gol di Karapetyan, poi pareggiato da Belotti.

Grande intensità degli armeni, molto nervosi alcuni azzurri, in particolareche ha acceso un parapiglia a centrocampo dopo un fallo subito. Ammonito dall'arbitro, il centrocampista era in diffida: sarà dunque squalificato per il prossimo impegno contro la, un altro problema per il Ct