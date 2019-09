Barcellona, Messi può andare via gratis: ecco la clausola

CALCIOMERCATO BARCELLONA MESSI / Notizie importanti dalla Spagna sul futuro di Leo Messi. Il suo contratto con il Barcellona scade nel 2021, ma il fuoriclasse argentino potrebbe anche rescindere unilateralmente il prossimo 30 giugno.

Secondo 'El Pais', infatti, esiste una clausola per la quale ogni anno la 'Pulga' può decidere autonomamente se proseguire la sua avventura con il club catalano o meno, a seconda di quelle che sono le sue sensazioni. Per questo motivo, tra il Barça e il giocatore non sono ancora partiti i negoziati per il rinnovo. Messi vuole sentirsi libero da vincoli e di decidere in autonomia, i blaugrana dal canto loro non temono un addio improvviso del loro campione, il rapporto tra le parti è in ogni caso di reciproca fiducia e appare difficile ipotizzare una separazione.