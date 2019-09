CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Gabigol sta segnando a raffica in Brasile e l'Inter se la ride, con la prospettiva di incassare 15-20 milioni dalla sua cessione. Parliamo di un buon 'tesoretto' in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Il, dove è passato a gennaio 2019 in prestito annuale e al quale è stato di recente proposto Bertolacci , punta infatti a comprarlo a titolo definitivo: "Il nostro desiderio è far diventare Gabriel un giocatore del 'Rubro-Negro' a tutti gli effetti - ha annunciato il CEO del club brasiliano, Bruno, ai microfoni di 'Fox Sports Brasil' - In questo momento è difficile parlarne in maniera approfondita, le sue prestazioni sono però sotto gli occhi di tutti, indiscutibili e quindi è chiaro che ci piacerebbe moltissimo farlo nostro a titolo definitivo".