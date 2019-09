NAPOLI MILIK / Da ormai un mese, Arkadiusz Milik non ha più messo piede in campo. Per il centravanti polacco del Napoli, oggi un consulto medico a Varsavia, autorizzato dal club azzurro, come scrive 'Repubblica'.

Il giocatore è alle prese con un fastidio all'anca, domani sarà comunque di nuovo a Castelvolturno. L'idea è quella di provare a recuperare per la sfida di campionato contro la, in programma sabato 14 settembre.