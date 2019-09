NAPOLI INSIGNE INFORTUNIO / Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un problema muscolare accusato già durante il match contro la Juventus.

Intanto oggi, stando a quanto riportato dal sito ufficiale del, lo stesso capitano azzurro ha svolto lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo che ha eseguito sessione regolare in mattinata. 'La squadra riprenderà domani mattina gli allenamenti' e vedremo se sarà presente con l'intero team dianche Insigne che lavora a parte per tornare il prima possibile in campo.