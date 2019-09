CALCIOMERCATO 2019 CIES SERIE A LIGA PREMIER / Si è chiusa da poco una sessione di calciomercato estremamente ricca che con l'eventuale trasferimento di Neymar avrebbe potuto raggiungere cifre ancor più elevate. Come testimonia il 47° rapporto CIES, non sono comunque mancate le spese folli nei 5 principali campionati europei (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia), dove l'ammontare complessivo degli investimenti nell’anno 2019 è stato quantificato in 6,6 miliardi di euro: un record che supera di circa il 10% quello precedente, stabilito nel 2017.

Quasi due miliardi arrivano solo dallache si conferma regina d'Europa. Record invece per lache ha fatto uscire dalle casse dei club un milione e mezzo quest’anno. Nuovi primati anche per. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dal punto di vista dei club ad aver speso più soldi in assoluto è l'Atletico Madrid che grazie al super-colpo Joao Felix si colloca addirittura di un soffio davanti al Real Madrid con 329 milioni sborsati. Dal 2010 al 2019 la società più spendacciona è stata invece il Manchester City davanti a Barça, Chelsea, Psg e Juve.