ROMA INFORTUNIO UNDER / Tegola per Fonseca, Cengiz Under ko in Nazionale.

Il fantasista turco dellaha rimediato un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Nella giornata di domani è previsto il suo rientro a Trigoria, così il club giallorosso avrà modo di valutare con esattezza l'entità del suo infortunio iniziando le terapie del caso.