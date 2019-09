FIORENTINA GHEZZAL RIBERY JUVENTUS / L'ultimo gioiello della campagna acquisti della Fiorentina risponde al nome di Rachid Ghezzal, esterno offensivo ex Leicester che si è presentato oggi in conferenza stampa: "E’ stato un anno complesso, quando si è presentata l’opportunità Fiorentina, non potevo lasciarmela sfuggire. Ho firmato a fine mercato, quella di lunedì è stata una giornata stressante. Il mio agente mi ha parlato dell’interesse della Fiorentina. Ho aspettato che le due società si mettessero d’accordo, quando l’accordo è stato trovato, ho tirato un sospiro di sollievo".

RUOLO - "Sono un giocatore molto tecnico a cui piace dribblare. Sono bravo in questo e a fare assist. Mi trovo molto bene a destra anche se sono mancino.

Ho ottime doti atletiche e spero di poter dare il meglio per la società e per i tifosi".

SERIE A - "Penso che la Serie A sia tornata alla ribalta con tanti grandi calciatori. La Serie A è allo stesso livello della Premier e della Liga. Poi è una grande opportunità quella di vestire la maglia di un club storico. Ho parlato con mio fratello che mi ha detto che la Serie A è una grande opportunità, come lo è giocare subito contro la Juventus. Sarà l’occasione per prepararmi al meglio".

RIBERY - "Ovviamente è stato un modello per me ma per tutti i giocatori francofoni. E' un esempio perché è partito da zero e col lavoro è arrivato ai massimi livelli. 18? E' il numero che indossava mio fratello in Italia e spero di fare grandi cose in questo campionato con questa maglia".