CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC AL-GHARAFA LISTA CHAMPIONS SARRI - Oltre a Emre Can, è Mario Mandzukic l'altro escluso eccellente di Maurizio Sarri dalla lista per la Champions League resa nota dalla Juventus nella giornata di ieri. Da punto fermo dell'ex allenatore Massimiliano Allegri, che ha spinto per il suo rinnovo (fino al 2021) firmato nell'aprile scorso, ad esubero col nuovo tecnico: è questa la parabola del 33enne croato che, in ogni caso, ha avuto diverse possibilità nella passata sessione di mercato. Ma l'attaccante ha preferito rispedire al mittente tutte le proposte ricevute. Nel frattempo, però, il mercato in Qatar è ancora aperto (fino al 30 settembre) e le squadre interessate non mancano, con tre club segnalati sulle sue tracce già nella scorsa settimana: Al-Duhail, Al-Rayyan e Al-Gharafa. Con i primi si era parlato di una possibile operazione che comprendesse anche Benatia, ma l'affare non è andato in porto.

Calciomercato Juventus, l'Al-Gharafa spinge per Mandzukic

I secondi, come svelato dalla nostra redazione, sono al lavoro per Miguel Borja del Palmeiras

Per quanto riguarda l'Al-Gharafa, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Mandzukic continua ad essere l'obiettivo numero uno. La società qatariota sta cercando di arrivare al vice campione del Mondo, mettendo da parte, per il momento, tutte le altre possibilità. Ma prima bisognerà cercare un accordo con la Juventus, con cui c'è distanza per quanto riguarda la valutazione del calciatore: i bianconeri vorrebbero incassare 10/12 milioni di euro, mentre i gialloblu non vorrebbero andare oltre i 5 milioni per il cartellino per poi presentare a Mandzukic un'offerta sostanziosa e convincerlo, così, a trasferirsi entro la fine del mese nella Qatar Stars League. Una trattativa non semplice, c'è distanza tra le parti e lo stesso giocatore vorrebbe aspettare gennaio per valutare con calma il futuro. Vedremo se cambierà idea nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.