CALCIOMERCATO MONACO MARCHISIO / Terminata la breve avventura con la maglia dello Zenit St. Pietroburgo, Claudio Marchisio è pronto a ripartire. Nei giorni scorsi era sbucata anche la suggestiva ipotesi Flamengo, ma l'ex juventino dovrebbe restare in Europa senza comunque giocare in un'altra squadra italiana.

Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', il 'principino' ha trovato l'accordo con ile giocherà per una stagione incon opzione per il rinnovo contrattuale con i monegaschi. Lo stesso Marchisio e la dirigenza transalpina starebbe lavorando agli ultimi dettagli al Four Seasons di Milano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI