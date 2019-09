CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO / Negli ultimi anni, con il ritorno nell'elite del calcio europeo grazie alle vittorie e alla crescita esponenziale del fatturato, la Juventus ha letteralmente 'viziato' i propri tifosi piazzando diversi grandi colpi. Su tutti, ovviamente, spicca quello di Cristiano Ronaldo, anche se non si possono dimenticare i 90 milioni di euro spesi per Gonzalo Higuain e i 75 investiti in estate per de Ligt.

E' molto probabile che anche nella prossima estate il club bianconero metterà a segno un altro super acquisto.

Un nome che possiamo fare oggi, che sicuramente è monitorato con molta attenzione da Paratici & Co., è quello di, autentica giovane 'stella' del- avversaria dell'nella fase a gironi di- e dellain generale. Il classe 2000 londinese, che con Favre gioca da esterno alto di destra nel 4-2-3-1, sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Maurizioma anche un'arma sensazionale per il contropiede.

Perso in maniera folle dal Manchester City, la freccia inglese di soli 19 anni piace naturalmente a mezza Europa e per questi i giallo-neri stan provando a blindarlo con il rinnovo e soprattutto un ricchissimo ingaggio. Trattenerlo a Dortmund oltre questa stagione, però, sarà impresa molto ardua. . La base d'asta potrebbe partire da 100 milioni di euro, prezzo che potrebbe salire in caso di grande stagione. Ma in questi anni la Juve ha dimostrato di non spaventarsi, anzi, di fronte a cifre da capogiro.