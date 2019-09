CALCIOMERCATO JUVENTUS MEUNIER / Non solo Eriksen, sul quale è forte anche l'Inter. In vista del mercato estivo 2020, stando a 'ilbianconero.com' la Juventus tiene in considerazione un altro profilo con il contratto in scadenza a giugno e quindi da febbraio in poi ingaggiabile a costo zero.

Si tratta di Thomas, belga di 27anni in forza ale già trattato in diverse sessioni di mercato, compresa l'ultima quando coi transalpini è stato discusso (più su volere di Leonardo che di Paratici, ndr) il possibile scambio - idea naufragata subito - con Mattia