JUVENTUS BOATENG SARRI / Jerome Boateng in orbita Juventus negli ultimi giorni del mercato estivo dopo l'infortunio di Chiellini e con il Bayern Monaco che aveva aperto al prestito dell'esperto difensore.

Il centrale tedesco è rimasto poi alla corte di Kovac, nonostante non rientri nel progetto del club bavarese.

Maurizio Sarri - svela il 'Corriere dello Sport' - avrebbe però messo subito il veto al possibile arrivo di Boateng, dopo l'impossibilità di cedere Rugani su cui lo stesso allenatore avrebbe dato in precedenza il via libera alla cessione. Secondo il pensiero e le valutazioni di Sarri, il difensore tedesco senza allenamenti né partite nelle gambe non sarebbe entrato in condizione prima di dicembre.